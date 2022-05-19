Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022

ФИФА определилась с арбитрами, которые будут работать на ЧМ-2022 в Катаре.

В список вошли 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитров VAR. На турнире не будет российских судей.

Впервые в истории чемпионатов мира на матчах будут работать женщины. Француженка Стефани Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными арбитрами, а Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США) — ассистентами.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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