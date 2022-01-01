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Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022

ФИФА определилась с арбитрами, которые будут работать на ЧМ-2022 в Катаре.

В список вошли 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитров VAR. На турнире не будет российских судей.

Впервые в истории чемпионатов мира на матчах будут работать женщины. Француженка Стефани Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными арбитрами, а Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США) — ассистентами.

  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт ФИФА

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13972

    NewLife 56 секунд назад

    ЧМ пока не дорос до российских судей.

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    Рейтинг: +998

    edw7777 24 минуты назад

    Возможно, что мы этот ЧМ и не увидим вообще

    0
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    Рейтинг: +4421

    Красногорск_Фан > edw7777 12 минут назад

    Мы русские , с нами VPN

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    Рейтинг: +1734

    моэм 27 минут назад

    Какая "неожиданная новость" !...и ежу было понятно что оно так и будет

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    Рейтинг: +13565

    Fusballer 39 минут назад

    Не будет никакого чемпионата мира.

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