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    • Тренер вратарей сборной России попробует использовать вазелин в работе с подопечными

    Тренер вратарей сборной России попробует использовать вазелин в работе с подопечными

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос об использовании вазелина для лучшей фиксации мяча голкиперами.

    Артем Ребров сказал, что вазелин очень помогает вратарям. Вы его использовали?

    – Не знаю, помогает ли это. Надо попробовать. Я пока никогда его не использовал.

    • Ранее бывший голкипер «Спартака» Артeм Ребров рассказал Sports, что впервые узнал о пользе вазелина для вратарей, когда в команде работал Доменико Тедеско.
    • Голкиперам красно‑белых предлагали наносить вазелин на перчатки, после чего становилось проще фиксировать мяч в руках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 10:21
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    Комментарии (9)
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    Павелий
    1713944137
    Кликбейтный заголовок, конечно....
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    neim
    1713945904
    Интересно, кто о чём подумал ? )))
    Ответить
    NewLife
    1713947084
    Жалко Песю)))
    Ответить
    ...уефан
    1713947476
    ...Корифей уже пару тюбиков купил на всякий случай, вдруг поможет. А не поможет, тоже пригодится может)...
    Ответить
    Цугундeр
    1713949746
    ..блеск тема.. Тоже наострю , пожалуй...( Лантратов невозмутимо и задумчиво продолжал старательно растирать кисти рук креозотом . .
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    фанат джигурды
    1713950131
    А я лет 25 назад красил "колхозные" белые перчатки, а потом наждачкой проходил. Мяч фиксировался замечательно.
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    ...уефан
    1713951354
    ...запахло африканским футболом)...
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