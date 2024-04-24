Тренер вратарей сборной России попробует использовать вазелин в работе с подопечными

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос об использовании вазелина для лучшей фиксации мяча голкиперами.
– Артем Ребров сказал, что вазелин очень помогает вратарям. Вы его использовали?
– Не знаю, помогает ли это. Надо попробовать. Я пока никогда его не использовал.
- Ранее бывший голкипер «Спартака» Артeм Ребров рассказал Sports, что впервые узнал о пользе вазелина для вратарей, когда в команде работал Доменико Тедеско.
- Голкиперам красно‑белых предлагали наносить вазелин на перчатки, после чего становилось проще фиксировать мяч в руках.