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    Аршавин назвал лучший матч в своей карьере

    Андрей Аршавин признался, что не считает матч 15-летней давности между «Ливерпулем» и «Арсеналом» лучшим в своей карьере.

    • Игра завершилась со счетом 4:4.
    • Аршавин забил все 4 гола «Арсенала».

    – Понятно, матч с «Ливерпулем» для вас – самый-самый. А номер два?

    – Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.

    Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача.

    Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал – я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.

    Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось.

    А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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