Погба выбирает между «ПСЖ» и «Ювентусом». Французы предлагают больше

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет команду летом в связи с истечением контракта. У него два варианта продолжения карьеры.

Погба выбирает между предложениями «Ювентуса» и «ПСЖ». Вариант с Парижем более финансово выгоден.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Клуб продал его в «МЮ» за 105 миллионов евро.

В этом сезоне Поль забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 20 матчах АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?