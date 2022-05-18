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  • Асхабадзе: «У «Факела» не будет денег на трансферы, даже если выйдем в РПЛ»

Асхабадзе: «У «Факела» не будет денег на трансферы, даже если выйдем в РПЛ»

18 мая 2022, 15:13
5

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете клуба в случае выхода в РПЛ.

– Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?

– У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнерами плюс помощь, которую оказывает область. Ведем расчеты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаемся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.

– Какой у вас сейчас бюджет?

– Один из средних в лиге – порядка 300 миллионов рублей.

– На трансферы у вас ноль?

– Ноль. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена Наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы.

Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием.

  • «Факел» идет на 3-м месте в ФНЛ и гарантировал себе участие в стыках.
  • Воронежцы не потеряли шансы на прямой выход в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (5)
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Stavr007
1652877686
классика. и зачем нужна очередная обуза?
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portero
1652881217
Правильная политика, а то у нас выходит в РПЛ одна команда и начинается пилёшь бабла под это, меняют тренера и 80% состава , а тем "новым" срать на команду они тем и живут, что тусуются в командах на вылет...
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paracetamol
1652884392
Новый Тамбов намечается!
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BRO_football
1652902527
Правильно делайте. Делайте из молодёжи хороших футболистов. Это бесплатно.
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