Асхабадзе: «У «Факела» не будет денег на трансферы, даже если выйдем в РПЛ»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете клуба в случае выхода в РПЛ.

– Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?

– У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнерами плюс помощь, которую оказывает область. Ведем расчеты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаемся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.

– Какой у вас сейчас бюджет?

– Один из средних в лиге – порядка 300 миллионов рублей.

– На трансферы у вас ноль?

– Ноль. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена Наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы.

Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием.

«Факел» идет на 3-м месте в ФНЛ и гарантировал себе участие в стыках.

Воронежцы не потеряли шансы на прямой выход в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?