Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

Асхабадзе: «У «Факела» не будет денег на трансферы, даже если выйдем в РПЛ»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете клуба в случае выхода в РПЛ.

– Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?

– У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнерами плюс помощь, которую оказывает область. Ведем расчеты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаемся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.

– Какой у вас сейчас бюджет?

– Один из средних в лиге – порядка 300 миллионов рублей.

– На трансферы у вас ноль?

– Ноль. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена Наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы.

Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием.

  • «Факел» идет на 3-м месте в ФНЛ и гарантировал себе участие в стыках.
  • Воронежцы не потеряли шансы на прямой выход в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Фанаты «Факела» устроили самый массовый выезд за 75-летнюю историю клуба 2
Обладатели обеих прямых путевок в РПЛ определятся в последнем туре ФНЛ. «Торпедо», «Оренбург», «Факел» – претенденты 1
Фанат «Факела» отправился на матч с «Металлургом» бегом
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:13
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +290

    Stavr007 5 минут назад

    классика. и зачем нужна очередная обуза?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11