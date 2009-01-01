Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

Каррагер: «Оптимальный состав «Ливерпуля» полностью превосходит «Реал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между англичанами и «Реалом».

«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», — цитирует Каррагера «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне претендует на квадрупл.
  • Финал ЛЧ состоится в Париже 28 мая.
  • «Ливерпуль» последний раз брал Лигу чемпионов в 2019 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его» 16
У Конате в «Ливерпуле» 27 игр и 0 поражений
В Ливерпуле посвятили граффити лучшему бомбардиру «Ливерпуля» Рашу
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:52
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +686

    sined1951 1 час назад

    А это еще бабушка надвое сказала.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11