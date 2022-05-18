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  • Каррагер: «Оптимальный состав «Ливерпуля» полностью превосходит «Реал»

Каррагер: «Оптимальный состав «Ливерпуля» полностью превосходит «Реал»

18 мая 2022, 10:52
1

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между англичанами и «Реалом».

«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», — цитирует Каррагера «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне претендует на квадрупл.
  • Финал ЛЧ состоится в Париже 28 мая.
  • «Ливерпуль» последний раз брал Лигу чемпионов в 2019 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль
Комментарии (1)
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sined1951
1652865626
А это еще бабушка надвое сказала.
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