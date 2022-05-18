Каррагер: «Оптимальный состав «Ливерпуля» полностью превосходит «Реал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между англичанами и «Реалом».

«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», — цитирует Каррагера «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль» в этом сезоне претендует на квадрупл.

Финал ЛЧ состоится в Париже 28 мая.

«Ливерпуль» последний раз брал Лигу чемпионов в 2019 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?