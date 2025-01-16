«Аль-Хиляль» хочет заменить Неймара Салахом

«Аль-Хиляль» возобновил контакты с представителями вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Клуб уже несколько лет интересуется игроком и решил ускорить процесс возможного перехода

С учетом запланированного ухода Неймара «Аль-Хиляль» сможет позволить себе зарегистрировать еще одного иностранного игрока и надеется убедить Салаха.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, управляющий крупнейшими клубами страны, общается с окружением египтянина. Конкретных предложений на данный момент не поступало.