«Аль-Хиляль» хочет заменить Неймара Салахом

«Аль-Хиляль» возобновил контакты с представителями вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Клуб уже несколько лет интересуется игроком и решил ускорить процесс возможного перехода
С учетом запланированного ухода Неймара «Аль-Хиляль» сможет позволить себе зарегистрировать еще одного иностранного игрока и надеется убедить Салаха.
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, управляющий крупнейшими клубами страны, общается с окружением египтянина. Конкретных предложений на данный момент не поступало.
- Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона.
- 32-летний футболист провел в этом сезоне 29 матчей, забил 21 гол, отдал 17 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 55 миллионов евро.