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    «Аль-Хиляль» хочет заменить Неймара Салахом

    «Аль-Хиляль» возобновил контакты с представителями вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Клуб уже несколько лет интересуется игроком и решил ускорить процесс возможного перехода

    С учетом запланированного ухода Неймара «Аль-Хиляль» сможет позволить себе зарегистрировать еще одного иностранного игрока и надеется убедить Салаха.

    Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, управляющий крупнейшими клубами страны, общается с окружением египтянина. Конкретных предложений на данный момент не поступало.

    • Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона.
    • 32-летний футболист провел в этом сезоне 29 матчей, забил 21 гол, отдал 17 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 55 миллионов евро.

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    Источник: L'Equipe

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    16.01.2025 21:18
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