Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

Бакаев – болельщикам «Рубина»: «Нам нужна ваша поддержка в важнейшем матче с «Уфой». Вместе мы можем все»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Уважаемые болельщики, весь сезон вы активно поддерживали команду: дома или на выезде вы всегда звали нас вперeд, в эту субботу нас ждeт важнейший матч с «Уфой». Нам как никогда нужна ваша поддержка.

В этот день нам всем нужно объединиться: мы будем отдавать все силы на поле, а вы поддерживать нас на арене. Вместе мы можем всe», – заявил Бакаев.

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • Если казанцы проиграют, то вылетят в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Агент: «Уремович вернется в «Рубин» летом. Не думаю, что клуб вылетит из РПЛ»
Газизов: «Матч с «Рубином» – самый важный в сезоне. У «Уфы» боевой настрой» 1
Слуцкий и два игрока «Рубина» лично будут раздавать билеты на матч с «Уфой» 8
Источник: телеграм-канал «Рубина»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.05.2022 22:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11