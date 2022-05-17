Бакаев – болельщикам «Рубина»: «Нам нужна ваша поддержка в важнейшем матче с «Уфой». Вместе мы можем все»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ против «Уфы».
«Уважаемые болельщики, весь сезон вы активно поддерживали команду: дома или на выезде вы всегда звали нас вперeд, в эту субботу нас ждeт важнейший матч с «Уфой». Нам как никогда нужна ваша поддержка.
В этот день нам всем нужно объединиться: мы будем отдавать все силы на поле, а вы поддерживать нас на арене. Вместе мы можем всe», – заявил Бакаев.
- «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
- Если казанцы проиграют, то вылетят в ФНЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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