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Черевченко: «Краснодар» должен оставить Сторожука главным тренером»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о главном тренере «Краснодара» Александре Сторожуке.

«Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично мое мнение: его надо оставлять», – сказал Черевченко.

  • «Краснодар» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Сторожук возглавил клуб после ухода Даниэля Фарке.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2327

    Беспонтий 1 час назад

    вот тя в отпуске тревожит краснодарский край

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