Черевченко: «Краснодар» должен оставить Сторожука главным тренером»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о главном тренере «Краснодара» Александре Сторожуке.

«Если смотреть на результаты, которые показывает тренер, то я думаю, что он должен остаться. Не знаю, какие задачи будет решать президент клуба. Но с этим тренером команда добивается успехов и футболисты прогрессируют. Лично мое мнение: его надо оставлять», – сказал Черевченко.

«Краснодар» идет на 4-м месте в РПЛ.

Сторожук возглавил клуб после ухода Даниэля Фарке.

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