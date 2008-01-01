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Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings)

К нападающему «Зенита» Артему Дзюбе есть интерес из Западной Европы. Он ведет переговоры с клубом оттуда. Возможно, это «Байер», который ранее фигурировал применительно к форварду.

Также есть диалог с российским клубом, но Европа – приоритет для игрока.

  • От трансфера в «Црвену Звезду» Дзюба отказался.
  • Летом Дзюба станет свободным агентом.
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +971

    ВасяК 5 минут назад

    Блин а мне показалось,с заднеприводным!!!

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    Рейтинг: +49736

    MaxRnD 19 минут назад

    Выясняет чьи раздевалки не запираются во время матча ?

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