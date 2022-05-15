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  • Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings)

Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings)

15 мая 2022, 22:14
9

К нападающему «Зенита» Артему Дзюбе есть интерес из Западной Европы. Он ведет переговоры с клубом оттуда. Возможно, это «Байер», который ранее фигурировал применительно к форварду.

Также есть диалог с российским клубом, но Европа – приоритет для игрока.

  • От трансфера в «Црвену Звезду» Дзюба отказался.
  • Летом Дзюба станет свободным агентом.
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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MaxRnD
1652642749
Выясняет чьи раздевалки не запираются во время матча ?
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ВасяК
1652643590
Блин а мне показалось,с заднеприводным!!!
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Loko_Roma
1652646530
Арсенал артемон возвращай в ПЛ
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kvm
1652647529
Шлюба ведет переговоры с PornHub
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алдан2014
1652676043
Патриот Дзюба ведёт переговоры с немцами.Что ещё можно ждать от него
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vladimir-7
1652679355
Ну и правильно Дзюба делает, всем уже нас...ть (накакать) на РФС и РПЛ.
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nik55
1652682178
Возможно, это «Байер» нашел ему подругу
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Lilipyt
1652683849
Я более склоняюсь к Цверне Звезде. В Байре даже Азмун не дают играть. Смысл было туда идти...
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