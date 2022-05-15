Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings)

К нападающему «Зенита» Артему Дзюбе есть интерес из Западной Европы. Он ведет переговоры с клубом оттуда. Возможно, это «Байер», который ранее фигурировал применительно к форварду.

Также есть диалог с российским клубом, но Европа – приоритет для игрока.

От трансфера в «Црвену Звезду» Дзюба отказался.

Летом Дзюба станет свободным агентом.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?