Приоритет Левандовски – «Барселона». Агент будет настаивать, чтобы «Бавария» как можно быстрее вступила в переговоры

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Его агент Пини Захави будет настаивать, чтобы немецкий клуб как можно быстрее вступил в переговоры с каталонцами, которых еще нет.

Левандовски готов подписать контракт с «Барселоной» до 2025 года.

У поляка действует контракт с «Баварией» еще год.

В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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