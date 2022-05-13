«Сочи»: «Пока не надо нас поздравлять с медалями»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался после ничьей с «Нижним Новгородом» в 29-м туре (0:0). Она гарантировала сочинцам место в топ-3 по итогам сезона.

«Сегодня был матч неиспользованных моментов. Моментов мы создали много, где-то хорошо сыграл вратарь «Нижнего Новгорода». Это футбол, такое тут бывает. Пока не надо нас поздравлять с первыми в истории медалями, надо еще тур сыграть», – сказал Рубашко.

«Сочи» по-прежнему претендует на 2-е место.

Его судьба определится в последнем туре в очном матче против «Динамо».

Это 3-й сезон «Сочи» в РПЛ.

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