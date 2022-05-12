На Мбаппе и его семью давят, чтобы он остался в «ПСЖ» (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его семья столкнулись с давлением в связи с возможным уходом из клуба.

Самому футболисту и его родственникам регулярно звонят из Катара, от имени президента Франции Эммануэля Макрона, а также из французской федерации футбола.

23-летнего форварда убеждают продлить контракт и остаться в парижской команде.

Мбаппе мечтает перейти в «Реал», но переживает, что его отъезд в Испанию может повлиять на будущее младшего брата Итана, который находится в академии «ПСЖ» и хочет выступать за основу.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?