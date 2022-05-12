На Мбаппе и его семью давят, чтобы он остался в «ПСЖ» (Marca)

О КАК присосались к сверх таланту игрока и его распиаренному имени. Мбаппе должен быть жестче и найти правильные слова для С Ъ Ё Б А от "Пижонов".
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его семья столкнулись с давлением в связи с возможным уходом из клуба.
Самому футболисту и его родственникам регулярно звонят из Катара, от имени президента Франции Эммануэля Макрона, а также из французской федерации футбола.
23-летнего форварда убеждают продлить контракт и остаться в парижской команде.
Мбаппе мечтает перейти в «Реал», но переживает, что его отъезд в Испанию может повлиять на будущее младшего брата Итана, который находится в академии «ПСЖ» и хочет выступать за основу.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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