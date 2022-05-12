Аллегри – об отсутствии трофеев у «Ювентуса»: «Нужно сохранить эту злость на следующий сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о том, что его команда закончит сезон без трофеев впервые с 2011 года.

«Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь», – заявил Аллегри.

За последние 11 лет «Ювентус» выиграл 19 трофеев.

В среду туринцы уступили «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии.

В Серии А команда идет на 4-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?