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Аллегри – об отсутствии трофеев у «Ювентуса»: «Нужно сохранить эту злость на следующий сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о том, что его команда закончит сезон без трофеев впервые с 2011 года.

«Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь», – заявил Аллегри.

  • За последние 11 лет «Ювентус» выиграл 19 трофеев.
  • В среду туринцы уступили «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии.
  • В Серии А команда идет на 4-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia

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