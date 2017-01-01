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Умяров: «Финал с «Динамо» – это шанс «Спартака» спасти сезон»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Динамо». Он состоится 29 мая в «Лужниках».

«Хорошая игра, главное – победа. Победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Это шанс спасти сезон, за который мы цепляемся.

Не хочу давать прогнозы, когда появлюсь на поле, но надеюсь, что в этом сезоне ещe выйду», – сказал Умяров.

  • «Спартак» не играл в финале Кубка России с 2006 года.
  • «Динамо» и «Спартак» не встречались в кубковом финале с 1950 года.
  • В последнем очном матче победил «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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