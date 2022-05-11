Чеферин: «В футболе есть расизм. Идиотов надо наказывать»

Президент УЕФА Александер Чеферин не отрицает проблему расизма в футболе. Он не против наказаний для виновных.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать группу идиотов, которые порочат наш спорт.

Мы также не можем допустить сцен, подобных тем, что произошли на «Уэмбли» во время финала последнего чемпионата Европы. Мы не можем этого допустить», — цитирует Чеферина «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

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