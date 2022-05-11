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Чеферин: «В футболе есть расизм. Идиотов надо наказывать»

11 мая 2022, 19:45
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Президент УЕФА Александер Чеферин не отрицает проблему расизма в футболе. Он не против наказаний для виновных.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать группу идиотов, которые порочат наш спорт.

Мы также не можем допустить сцен, подобных тем, что произошли на «Уэмбли» во время финала последнего чемпионата Европы. Мы не можем этого допустить», — цитирует Чеферина «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Европа Чеферин Александер
Комментарии (1)
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Владислав Vlad
1652299356
В прошлом году расизм был выведен на новый уровень, когда все гейропейские футболёры вставали на колено перед матчем.)
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