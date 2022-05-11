Хамес – о своем будущем: «Посмотрим, кому нужен этот левша»

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес прокомментировал информацию, что он хочет вернуться в Европу.

«Европа? Через несколько дней рынок откроется, посмотрим... Где меня захотят видеть, туда и поеду. Возвращение в элиту возможно. Посмотрим, кому нужен этот левша», – сказал игрок.

Игрок стоит 15 миллионов евро.

«Аль-Райян» купил Родригеса у «Эвертона» в сентябре 2021 года за 8 миллионов евро.

Хамес играл за «Реал», участвовал в чемпионатах мира.

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