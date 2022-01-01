Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

Хамес – о своем будущем: «Посмотрим, кому нужен этот левша»

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес прокомментировал информацию, что он хочет вернуться в Европу.

«Европа? Через несколько дней рынок откроется, посмотрим... Где меня захотят видеть, туда и поеду. Возвращение в элиту возможно. Посмотрим, кому нужен этот левша», – сказал игрок.

  • Игрок стоит 15 миллионов евро.
  • «Аль-Райян» купил Родригеса у «Эвертона» в сентябре 2021 года за 8 миллионов евро.
  • Хамес играл за «Реал», участвовал в чемпионатах мира.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Экс-игрок «Реала» Хамес: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ победил «Ливерпуль» 1
«Интер Майами» хочет подписать Хамеса
Хамес готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Европу 1
Источник: твиттер Пипе Сьерры

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11