«Реал» не купил Холанда, чтобы не смущать Мбаппе (Marca)

"Мбаппе принимает тот факт, что он будет подменой для 33-летнего француза."
что за бред?) бензема ЦН, как кейн, как лукаку, как левандовски, с каким хером мбаппе вообще до этой позиции ? мбаппе вингер, он сначала, по-моему, вообще играл справа, когда неймар играл слева
Так что мбаппе спокойно может и будет играть на правом фланге 100% если перейдет в реал
Стало известно, почему нападающий Эрлинг Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а не в «Реал».
По информации Marca, руководство мадридского клуба не сделало официального предложения о трансфере норвежца, чтобы не смутить форвард «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он остается главной трансферной целью «Реала».
Мадридцы также решили на бороться за Холанда из-за финансовых запросов игрока и большой комиссии, которую требовали агенты.
В «Реале» считают, что Бензема сможет играть на топ-уровне еще минимум два сезона. Мбаппе принимает тот факт, что он будет подменой для 33-летнего француза.
- Сегодня «Ман Сити» объявил о переходе Холанда.
- Норвежец должен стать игроком «Сити» с 1 июля 2022 года.
- Сообщалось, что сделка обойдется англичанам в 250 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?