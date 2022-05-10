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«Реал» не купил Холанда, чтобы не смущать Мбаппе (Marca)

10 мая 2022, 22:45
5

Стало известно, почему нападающий Эрлинг Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

По информации Marca, руководство мадридского клуба не сделало официального предложения о трансфере норвежца, чтобы не смутить форвард «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он остается главной трансферной целью «Реала».

Мадридцы также решили на бороться за Холанда из-за финансовых запросов игрока и большой комиссии, которую требовали агенты.

В «Реале» считают, что Бензема сможет играть на топ-уровне еще минимум два сезона. Мбаппе принимает тот факт, что он будет подменой для 33-летнего француза.

  • Сегодня «Ман Сити» объявил о переходе Холанда.
  • Норвежец должен стать игроком «Сити» с 1 июля 2022 года.
  • Сообщалось, что сделка обойдется англичанам в 250 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Манчестер Сити Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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DeStar
1652214610
"Мбаппе принимает тот факт, что он будет подменой для 33-летнего француза." что за бред?) бензема ЦН, как кейн, как лукаку, как левандовски, с каким хером мбаппе вообще до этой позиции ? мбаппе вингер, он сначала, по-моему, вообще играл справа, когда неймар играл слева Так что мбаппе спокойно может и будет играть на правом фланге 100% если перейдет в реал
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BRO_football
1652216832
Ага, подменой Бензема. То есть когда будет играть Бензема, Мбаппе будет сидеть на лавке? Так что ли получается? Покупают игрока за такие большие деньги и чтобы он дыру на скамейке просиживал?
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nelez
1652220367
С лева Винисиус , в центре Бензема , справа Мбаппе. Бензема , Мбаппе , Винисиус. БМВ.
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