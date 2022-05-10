«Реал» не купил Холанда, чтобы не смущать Мбаппе (Marca)

Стало известно, почему нападающий Эрлинг Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

По информации Marca, руководство мадридского клуба не сделало официального предложения о трансфере норвежца, чтобы не смутить форвард «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он остается главной трансферной целью «Реала».

Мадридцы также решили на бороться за Холанда из-за финансовых запросов игрока и большой комиссии, которую требовали агенты.

В «Реале» считают, что Бензема сможет играть на топ-уровне еще минимум два сезона. Мбаппе принимает тот факт, что он будет подменой для 33-летнего француза.

Сегодня «Ман Сити» объявил о переходе Холанда.

Норвежец должен стать игроком «Сити» с 1 июля 2022 года.

Сообщалось, что сделка обойдется англичанам в 250 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?