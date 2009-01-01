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Клопп: «Понятия не имею, болеет ли за нас вся Англия. Даже в Ливерпуле 50% не хотят нашей победы в АПЛ»

Юрген Клопп ответил на слова главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что вся Англии болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

«В Ливерпуле многие хотят нашей победы в АПЛ, но даже здесь таких 50%.

Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня», – сказал Клопп.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Liverpool Echo

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