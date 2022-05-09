Клопп: «Понятия не имею, болеет ли за нас вся Англия. Даже в Ливерпуле 50% не хотят нашей победы в АПЛ»

Юрген Клопп ответил на слова главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что вся Англии болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке.
«В Ливерпуле многие хотят нашей победы в АПЛ, но даже здесь таких 50%.
Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня», – сказал Клопп.
- «Манчестер Сити» на выходных оторвался от «Ливерпуля» на 3 очка.
- Оставшиеся соперники «Сити» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».
- Соперники «Ливерпуля» – «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Liverpool Echo