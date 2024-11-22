Реакция тренера «Ливерпуля» Слота на новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о своем отношении к тому, что Хосеп Гвардиола продолжит возглавлять «Манчестер Сити».
- Испанец продлил контракт на два года – до 30 июня 2027-го.
«Это хорошие новости для «Сити» и для АПЛ, потому что все хотят, чтобы лучшие тренеры и футболисты были здесь.
Пеп определенно один из лучших тренеров, возможно, лучший. Он выиграл четыре титула подряд», – заявил Слот.
- Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
- Он выиграл с командой 18 трофеев.
- «Манчестер Сити» под руководством испанца одержал 353 победы в 490 матчах (72%), забив 1200 голов (в среднем – 2,45 за игру).
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