Чалов отыграл 11 минут в матче с «Лозанной». Он не попадает в старт «Базеля» больше месяца

Все что нужно знать об уровне подготовки в клубах РФПЛ, про талант не будем говорить, очевидно что чалов там не самое УГ, а вот физика видимо на дне
«Базель» сыграл вничью с «Лозанной» (0:0) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Швейцарии.
Нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел на замену на 79-й минуте встречи.
Россиянин не попадает в стартовый состав «Базеля» больше месяца. Последний его выход в основе состоялся 3 апреля.
- Чалов выступает за «Базель» на правах аренды из ЦСКА.
- У него 4 гола в 11 матчах чемпионата.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?