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Чалов отыграл 11 минут в матче с «Лозанной». Он не попадает в старт «Базеля» больше месяца

«Базель» сыграл вничью с «Лозанной» (0:0) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Швейцарии.

Нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел на замену на 79-й минуте встречи.

Россиянин не попадает в стартовый состав «Базеля» больше месяца. Последний его выход в основе состоялся 3 апреля.

  • Чалов выступает за «Базель» на правах аренды из ЦСКА.
  • У него 4 гола в 11 матчах чемпионата.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1267

    Loko_Roma 2 минуты назад

    Все что нужно знать об уровне подготовки в клубах РФПЛ, про талант не будем говорить, очевидно что чалов там не самое УГ, а вот физика видимо на дне

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    Рейтинг: +1446

    GM 34 минуты назад

    Печально, но ожидаемо.

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