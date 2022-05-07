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Червиченко: «Зачем Абрамовичу продавать «Челси», если все равно не получишь деньги?»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о согласовании продажи «Челси».

  • Новым владельцем клуба станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

«Мне лично непонятно, зачем продавать клуб, если ты все равно не получишь деньги? Может, это часть комбинации, благодаря которой Абрамовичу будет легче жить?

Странно продавать «Челси» и раздать потом эти деньги. Лучше бы он упирался и не продавал до последнего.

Что касается его дальнейших планов, то это зависит от эмоций. Кто-то стиснув зубы хочет доказывать свою компетентность в другой стране. А кто-то забывает о футболе как о страшном сне и никогда к нему не возвращается.

Думаю, из-за происходящего сейчас никто из наших бизнесменов никогда больше ни в какие западные спортивные структуры не вложится.

Они все сейчас думают о том, как хоть что-то спасти. Максимум, где мы увидим деньги наших богатых людей, – только в российских клубах.

Чтобы финансировать или покупать, нужны свободные деньги. У всех наших миллиардеров сейчас большие проблемы со свободными деньгами. Основная масса денег была за границей, где их благополучно украли.

Футбол в нашей жизни – дорогая вещь. Не располагая состоянием в 2-5 миллиардов, вряд ли можно говорить о серьезном участии в футбольной жизни. Все сейчас зависит от доступных средств», – сказал Червиченко.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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