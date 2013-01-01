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Линекер – об игре «Реал» – «Манчестер Сити»: «Вот поэтому футбол такой чертовски блестящий»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер оценил концовку основного времени ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». На 90+ минутах мадридцы вышли вперед после счета 0:1.

«Вот поэтому этот вид спорта такой чертовски блестящий, особенно на таком уровне. Потому что вы просто никогда не знаете, [что будет дальше]» – написал Линекер.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.
  • В 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3.
  • Англичане могут выйти в финал ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: твиттер Гари Линекера

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