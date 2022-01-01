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Губерниев: «Дзюба не держит удар. Ему нужно обижаться на себя»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«На обиженных воду возят! Если он был игроком основного состава, Семак же себе не враг, чтобы принимать необдуманные решения.

Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся.

Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все. Он хороший футболист, но надо еще лучше. Выходит на замену, приносит пользу команде, но тренер не считает нужным выпускать его в основе, ну и что?

Видите, его Сергеев из состава вытесняет, поэтому он может обижаться на кого угодно, но в первую очередь Артему обижаться стоит на себя.

Можно поменять ему команду, Артема всегда ждут в «Металлисте» из Королева. Он будет там с первых минут выступать, может даже эту команду содержать, платить там футболистам, польза хоть какая-то будет от его денег.

Еще есть такая замечательная команда – футбольный клуб «Майский», он там тоже пригодится сто процентов плюс там тренер хороший, Артем на него обижаться не будет», – сказал Губерниев.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:29
Комментарии5
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    Рейтинг: +5965

    порт 1 час назад

    А Я что пропустил, когда это чмо обиделось на Семака?

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    Рейтинг: +3408

    minaev23 > порт 1 час назад

    Да он там кому то сказал что ему очень и очень обидно что его выпустили на концовку матча.

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    Рейтинг: +3408

    minaev23 > minaev23 1 час назад

    Болельщеце чтоли . За гугли узнаеш

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    Рейтинг: +982

    edw7777 1 час назад

    Придурок. Другого отзыва не заслуживает

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    Рейтинг: +3408

    minaev23 1 час назад

    Губер немного срезал поговорку.На обиженных воду возят и *** ложат.А по статье ... огромный плюс.Уж от кого кого а от губера в сторону дзюбы я такого не ожидал ( в хорошем смысле слова) здорово его хайпанул.Не люблю губера ,но за этот коммент ему уважуха!

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