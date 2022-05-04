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Где смотреть «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 4 мая

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится в среду, 4 мая.
  • Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч Реал – Манчестер Сити

Коэффициенты:

  • Победа «Реала» – 3.50
  • Ничья – 4.00
  • Победа «Сити» – 2.04

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Источник: «Бомбардир»

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