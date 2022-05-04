Где смотреть «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 4 мая

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 4 мая.
- Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей бесплатно и сделай ставку
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Реал – Манчестер Сити
- Победа «Реала» – 3.50
- Ничья – 4.00
- Победа «Сити» – 2.04
Источник: «Бомбардир»