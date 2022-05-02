Зарема: «Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, необходимо подобную практику ввести и для судей»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что арбитры должны объяснять свои действия после игр.

«Какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет?

Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично.

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями.

Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей.

Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – сказала Зарема.

«Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

Москвичам еще предстоит сыграть в чемпионате с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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