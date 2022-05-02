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  • Зарема: «Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, необходимо подобную практику ввести и для судей»

Зарема: «Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, необходимо подобную практику ввести и для судей»

2 мая 2022, 11:37
37

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что арбитры должны объяснять свои действия после игр.

«Какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет?

Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично.

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями.

Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей.

Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – сказала Зарема.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Москвичам еще предстоит сыграть в чемпионате с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема Мешков Виталий
Комментарии (37)
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ilichkadr
1651481725
Во бомбануло Зарему!? Практика показывает, что чем богаче денежный мешок, тем глупее у него жена.
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Павелий
1651482152
Да, логично! Плюс ещё раз в месяц пресс-конференция главы судейского корпуса.
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paracetamol
1651482795
Все судьи должны после матча приходить на ковер и отчитываться о своих действиях перед Заремой, лично!
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JTherry
1651485410
было бы интересно послушать Мешкова, почему он в матче Ростов-Спартак на Кофрие поставил пенальти, а в матче Ахмат-цска на Бийоле не поставил... фолы были абсолютно равнозначные, но Мешок избирательно судит матчи РПЛ, используя дво.йн.ые стандарты, и не один Мешков такой, к сожалению... в РПЛ не было еще ни одного тура без судейских скандалов... админы, ну вы, блин, даете..!!!)
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sined1951
1651485767
Оставьте в покое судей, займитесь тренерами и особенно игроками. В каждом из матчей наблюдается симуляция игроков для получения липовых штрафных и пенальти, смотреть на это стало противно. Необходимо РФС создать комиссию, которая бы просматривала и выявляла симуляции игроков и накладывала на них штрафы в виде пропусков игр вплоть до 5. Тренеров необходимо тоже дисциплинировать за неподобающее поведение и хамство. Активно нужно бороться с "телефонным правом", у нас в основном качают права богатые клубы.
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TOMSON
1651486492
Ну что-то разумное в этом есть. Я бы вообще ввёл практику, когда сразу после матча команды могут попросить объяснить 3 эпизода в игре.
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portero
1651487375
предложение интересное, но такого не будет...
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Азбука
1651488785
Зачем слушать арбитров, когда есть Зарема?
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Беспонтий
1651498062
это мечта федуна в суде
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мы_не_рабы
1651498733
Лучше как в американском футболе, судья принял решение, и сразу на весь стадион его объяснил. Тогда сразу исчезнут все кривотолки.
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