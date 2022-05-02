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Зарема: «Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, необходимо подобную практику ввести и для судей»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что арбитры должны объяснять свои действия после игр.

«Какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет?

Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично.

Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА – другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями.

Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей.

Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», – сказала Зарема.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Москвичам еще предстоит сыграть в чемпионате с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +14651

    ilichkadr 7 секунд назад

    Во бомбануло Зарему!? Практика показывает, что чем богаче денежный мешок, тем глупее у него жена.

    0
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    Рейтинг: +183

    rzfxgsk 1 минуту назад

    и ведь опять и опять права!!!... дело даже не в том, что это именно Зарема сказала (это многим недалеким тут не нравится), а в самой проблеме с судейством... Зрите в корень!

    1
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    Рейтинг: +447

    3meeeD 3 минуты назад

    Появляться зарееема.опяттьььььььь.я про конфликт Украины уже забыл.заремааа зарееема.ска

    0
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    Рейтинг: +53

    tetraodon 6 минут назад

    Надо ввести практику спортивным изданиям не писать про мнение жен и любовниц спортивных функционеров. Нафиг кому нужно это авторитетное мнение.

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    Рейтинг: +5079

    AtticusFinch 8 минут назад

    Она опять никак не заткнется?

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    Рейтинг: +1112

    Taps 11 минут назад

    Зачем бабы лезут в футбол ?
    Не удовлетворённые ? Мужиков захотелось ?

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