Лига 1. «Монако» в 100-м матче Головина победил «Анжер», россиянин получил карточку

«Монако» в 35-м туре чемпионата Франции переиграл «Анжер». Решающим оказался мяч в свои ворота.
Россиянин Александр Головин вышел в старте «Монако» и отыграл 84 минуты. На 82-й минуте он получил желтую карточку за неспортивное поведение. Это был 100-й матч россиянина в чемпионате Франции.
«Монако» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне Лиги чемпионов. «Анжер» занимает 15-е место.
Франция. Лига 1. 35-й тур
Голы: 1:0 – Бамба, 42 (в свои ворота); 2:0 – Бен-Йеддер, 61.
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: Бомбардир.ру