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Лига 1. «Монако» в 100-м матче Головина победил «Анжер», россиянин получил карточку

«Монако» в 35-м туре чемпионата Франции переиграл «Анжер». Решающим оказался мяч в свои ворота.

Россиянин Александр Головин вышел в старте «Монако» и отыграл 84 минуты. На 82-й минуте он получил желтую карточку за неспортивное поведение. Это был 100-й матч россиянина в чемпионате Франции.

«Монако» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне Лиги чемпионов. «Анжер» занимает 15-е место.

Франция. Лига 1. 35-й тур

Монако – Анжер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бамба, 42 (в свои ворота); 2:0 – Бен-Йеддер, 61.

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Источник: Бомбардир.ру

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