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Аршавин: «Если спор Дзюбы и Генича вышел на поверхность, Артем должен сделать проигранное желание»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спор нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и Константина Генича. Зенитовец проиграл желание и накануне публично открестился от спора.

«Желтый ли для меня Генич журналист? Вообще он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. Ну он мечется.

Если они поспорили, может, правда и на стороне Артема, что не надо раскрывать приватные беседы, но раз это вышло на поверхность, нужно закрепить то, на что поспорили, и Артему это сделать, это будет прикольно», – считает Аршавин.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Матч ТВ»

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