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  • Дзюба: «Нет тех, кто сопротивляется «Зениту». Хочется сильного чемпионата»

Дзюба: «Нет тех, кто сопротивляется «Зениту». Хочется сильного чемпионата»

1 мая 2022, 00:23
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил об уровне чемпионата России. Его команда оформила четвертый титул подряд.

«Как показала практика, нет тех, кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Garrincha58
1651380590
хочется ему так и сам уже не тянешь для серьёзного футбола пора уже на пенсию в какой-нибудь средненький клуб
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Добрый Бобер
1651381344
Иди футболку про Генича одевай.
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tushkanlz
1651383640
Дзюбе и нынешний-то уровень чемпионата России уже "выше крыши", и давным - давно.«Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура»?? - да куда ему?! с такой "физикой и техникой ног" да мимикой своей физиономии полезен только во вратарской. По полю скорость - бег трусцой, потрясывая задницей. Тормоз, да и других ещё тормозит своим поведением.Увы, Артём сам давно не тянет уровень основы, только в запас ,только на замену...Богданыч , конечно, знает,что делать и "без сопливых", но Дзюба - слабое звено. И как самим-то уже не осточертели потери мяча при этих идиотских навесах на Дзюбу?!! И столько сил тратится в пустую..
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piligrim1986
1651387227
ну так в еврокубках сильные соперники, чего ж там свой уровень не показать? каждый год возможности были
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MDAR
1651387993
Тогда надо просить миллера, чтоб всех судили одинаково и не стимулировал другие команды которые играют с соперниками зенита.
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R_a_i_n
1651388964
Каких двух столиц?? Зюба весь мозг спустил в руку что ли? Столица одна.
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Январь 59
1651392438
Уйдут бразильцы летом и будет Зенит обычным клубом. Будет борьба до последнего тура.
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