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Дзюба: «Нет тех, кто сопротивляется «Зениту». Хочется сильного чемпионата»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил об уровне чемпионата России. Его команда оформила четвертый титул подряд.

«Как показала практика, нет тех, кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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