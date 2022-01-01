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Погребняк: «Почему «Зенит» не может выиграть чемпионат десять раз подряд, если «Бавария» сделала это?»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что команда может и дальше брать чемпионаты России. Сейчас у нее четыре титула подряд.

«Четвeртая победа «Зенита» подряд в РПЛ реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. Не понимаю, почему многие говорят: «Мне надоело». Нет, конечно!

Хочу поздравить «Зенит» с победой, заслуженной победой. Как говорится, продолжайте в том же духе! «Бавария» выиграла десять раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если «Бавария» смогла, почему «Зенит» не может?» – сказал Погребняк.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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