Погребняк: «Почему «Зенит» не может выиграть чемпионат десять раз подряд, если «Бавария» сделала это?»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что команда может и дальше брать чемпионаты России. Сейчас у нее четыре титула подряд.

«Четвeртая победа «Зенита» подряд в РПЛ реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. Не понимаю, почему многие говорят: «Мне надоело». Нет, конечно!

Хочу поздравить «Зенит» с победой, заслуженной победой. Как говорится, продолжайте в том же духе! «Бавария» выиграла десять раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если «Бавария» смогла, почему «Зенит» не может?» – сказал Погребняк.

«Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.

Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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