Новичок «Локо» Раконьяц: «Переговоры прошли очень быстро. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне»

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал о ходе переговоров с московским клубом.

– Когда «Локомотив» впервые вышел на вас и сколько продлились переговоры?

– Все договоренности были достигнуты менеджерами и персоналом «Чукарички». Все прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом.

Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды.

Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке.

Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

– Успели уже что-то узнать о «Локомотиве»? Может, видели его матчи?

– Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что «Локомотив» – одна из лучших российских команд, она всегда находится на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов.

Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить все, что связано с клубом, еще лучше. Теперь, конечно, буду смотреть каждый их матч.

Сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.

Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.

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