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Цорн – о новичке «Локомотива» Раконьяце: «Тот профиль игрока, который мы искали»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер нападающего Марко Раконьяца.

«Марко уже некоторое время находится на радарах разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив».

Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой.

Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы.

Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды», – сказал Цорн.

  • Сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 миллиона евро.
  • Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
  • Черногорский форвард выбрал 77-й игровой номер.

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Источник: сайт «Локомотива»

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28.04.2022 23:43
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