Где смотреть «Манчестер Сити» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 апреля

«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 26 апреля
- Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Реал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Манчестер Сити – Реал
- Победа «Сити» – 1.51
- Ничья – 4.80
- Победа «Реала» – 6.40
Источник: «Бомбардир»