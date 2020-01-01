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Где смотреть «Манчестер Сити» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 апреля

«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 26 апреля
  • Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ман Сити – Реал

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч Ман Сити – Реал

Коэффициенты:

  • Победа «Ман Сити» – 1.51
  • Ничья – 4.80
  • Победа «Реала» – 6.40

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Источник: «Бомбардир»

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