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Гвардиола: «У «Ман Сити» не было бы шансов с «Реалом», если бы соревновались истории, а не клубы»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиолы высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Если бы соревновались истории, у нас бы не было шансов. История «Реала» говорит сама за себя. Это то же самое, что играть против «Баварии» или «Барселоны» — команд, которые были в полуфинале много раз.

Нас не было здесь десять лет, но теперь мы тут. И завтра будут играть 11 футболистов против 11», — сказал Гвардиола.

  • «Ман Сити» примет «Реал» завтра, 26 апреля.
  • Начало матча – в 22:00 мск.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: BBC

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 1 час назад

    Не прибедняйся кривоноги,вы чуть сильнее Реала

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