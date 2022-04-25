Гвардиола: «У «Ман Сити» не было бы шансов с «Реалом», если бы соревновались истории, а не клубы»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиолы высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Если бы соревновались истории, у нас бы не было шансов. История «Реала» говорит сама за себя. Это то же самое, что играть против «Баварии» или «Барселоны» — команд, которые были в полуфинале много раз.
Нас не было здесь десять лет, но теперь мы тут. И завтра будут играть 11 футболистов против 11», — сказал Гвардиола.
- «Ман Сити» примет «Реал» завтра, 26 апреля.
- Начало матча – в 22:00 мск.
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: BBC