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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Лига 1 очень сложна. Наше чемпионство – очень важное достижение»

Нассер Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ», поделился эмоциями от очередного чемпионства клуба. Оно добыто досрочно.

«Десятое чемпионство – очень важное достижение. Это вознаграждение за работу в последние 11 лет.

Лига 1 очень сложна, побеждать в ней – одна из главных наших целей. Мы пишем историю клуба», – сказал функционер.

  • 10 чемпионств во Франции – это рекорд (столько же у «Сент-Этьена»).
  • «ПСЖ» оформил титул после ничьей с «Лансом» (1:1).
  • Главный тренер парижан Маурисио Почеттино впервые выиграл чемпионат за 13 лет карьеры.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: твиттер Canal Supporters

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