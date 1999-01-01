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«Манчестер Юнайтед» за последние 9 лет потратил на трансферы в 3 раза больше, чем «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» – лидер среди всех английских клубов по трансферным тратам за последние девять лет. Например, «Ливерпуль» по этому показателю манчестерцы опережают в три раза.

«МЮ» потратил на игроков с 2013 года 1,1 миллиарда долларов, а «Ливерпуль» – 370 миллионов. При этом ливерпульцы за этот период выигрывали Лигу чемпионов и в этом сезоне продолжают за нее бороться, как и за АПЛ.

  • Манчестерцы не брали АПЛ с 2013 года.
  • В 2017 году команда выиграла Лигу Европы.
  • Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны Лиги чемпионов.

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Источник: твиттер ESPN FC

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