Где смотреть «Ростов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля

«Ростов» и «Спартак» сыграют в 26-м туре РПЛ
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- Игра состоится в воскресенье, 24 апреля.
- Встреча пройдет на «Ростов-Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Ростов – Спартак
- Победа «Ростова» – 3.05
- Ничья – 3.30
- Победа «Спартака» – 2.38
Источник: «Бомбардир»