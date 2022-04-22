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Где смотреть «Ростов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 24 апреля

«Ростов» и «Спартак» сыграют в 26-м туре РПЛ

Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей

  • Игра состоится в воскресенье, 24 апреля.
  • Встреча пройдет на «Ростов-Арене».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Спартак

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Ростов – Спартак

Коэффициенты:

  • Победа «Ростова» – 3.05
  • Ничья – 3.30
  • Победа «Спартака» – 2.38

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Источник: «Бомбардир»

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