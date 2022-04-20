Месси останется в «ПСЖ». Он хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов (Mundo Deportivo)

Нападающий Лионель Месси не планирует уходить из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
По информации Mundo Deportivo, 34-летний аргентинец намерен до конца отработать контракт, рассчитанный до 2023 года. Он хочет выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.
У Месси не возникало мыслей об уходе из парижского клуба. Аргентинца удивили слухи о его будущем.
- В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах.
- Он перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
- Аргентинец – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: Mundo Deportivo