Месси останется в «ПСЖ». Он хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов (Mundo Deportivo)

Нападающий Лионель Месси не планирует уходить из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, 34-летний аргентинец намерен до конца отработать контракт, рассчитанный до 2023 года. Он хочет выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

У Месси не возникало мыслей об уходе из парижского клуба. Аргентинца удивили слухи о его будущем.