Черевченко: «Всегда готов вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопросы о «Локомотиве».

– Вы работали с Хаповым, как он вам?

– Он был тренером по вратарям, мы с ним соседи, живем в одном подъезде. Мы с ним каждый день общаемся, не советую ему ничего, не привык давать советы пока не спросят, там есть тренерский штаб.

– В России возможно выстроить проект, настроенный на продажу молодых игроков?

– Можно всe, было бы желание, это хороший момент, если бы он еще работал. В Германии и структура большая, сколько разных активов «Ред Булла» в разных странах – Бразилия, Германия, Австрия, США.

У них выстроена работа, но она сделана не за пару лет, а за долгое время, плюс изначально были большие вложения.

– В «Локо» не особо доверяют российским специалистам.

– Марвин [Комппер] считается главным тренером, они приехали с намерениями развивать свою вертикаль, им нужен, наверное, европейский специалист.

– Летом звонит Цорн или Рангник и говорит: возвращайтесь в «Локомотив». Вернетесь?

– Да, в «Локомотив» готов прийти всегда.