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Каррера: «Спартак» похож на «Ювентус», а «Зенит» – на «Интер» или «Милан»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил москвичей с «Ювентусом». Он видит схожесть в количестве титулов.

— Массимо, с какими итальянскими клубами можете сравнить «Спартак» и «Зенит»?

«Спартак» похож «Ювентус», потому что выиграл много трофеев и у двух команд огромное количество болельщиков. Что касается «Зенита», он очень похож на «Интер» или «Милан» по качеству и стилю игры.

  • Каррера брал со «Спартаком» чемпионство.
  • Сейчас москвичи идут в РПЛ 9-ми.
  • «Зенит» лидирует.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1882

    Dr.Metal 32 минуты назад

    Зашёл чисто комментарии почитать, поржать

    0
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    Рейтинг: +497

    Suvorov51 42 минуты назад

    Массимо. порой ты похож на человека который чудит. на бомжатского МИДВИДЯ

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    Рейтинг: +21

    Номэд 2 часа назад

    А синит - на бомжей. Ясен пень.

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