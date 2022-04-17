Каррера: «Спартак» похож на «Ювентус», а «Зенит» – на «Интер» или «Милан»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил москвичей с «Ювентусом». Он видит схожесть в количестве титулов.

— Массимо, с какими итальянскими клубами можете сравнить «Спартак» и «Зенит»?

— «Спартак» похож «Ювентус», потому что выиграл много трофеев и у двух команд огромное количество болельщиков. Что касается «Зенита», он очень похож на «Интер» или «Милан» по качеству и стилю игры.