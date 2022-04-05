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  • Платини подал в суд на Инфантино и попросил, чтобы его допросили (ESPN)

Платини подал в суд на Инфантино и попросил, чтобы его допросили (ESPN)

5 апреля 2022, 20:44
2

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино.

По информации ESPN, француз обвинил итальянца в «торговле влиянием». Платини также назвал бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера соучастником Инфантино.

Платини попросил французскую прокуратуру допросить Инфантино, Виллиджера и еще четверых человек по этому делу.

  • Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015-й год.
  • Инфантино руководит ФИФА с 2016 года.

Источник: ESPN
Европа Платини Мишель Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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Plyash
1649195363
Уже бы молчал,Миша,у самого рыльце в пушку.В 2015 г списдошил 2.000.000 баков,да чуть было не присел - отделался дисквалификацией с поста президента УЕФА,а всё туда же - против Инфантино.
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