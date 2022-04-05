Платини подал в суд на Инфантино и попросил, чтобы его допросили (ESPN)

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино.
По информации ESPN, француз обвинил итальянца в «торговле влиянием». Платини также назвал бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера соучастником Инфантино.
Платини попросил французскую прокуратуру допросить Инфантино, Виллиджера и еще четверых человек по этому делу.
- Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015-й год.
- Инфантино руководит ФИФА с 2016 года.
Источник: ESPN