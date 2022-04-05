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    Платини подал в суд на Инфантино и попросил, чтобы его допросили (ESPN)

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино.

    По информации ESPN, француз обвинил итальянца в «торговле влиянием». Платини также назвал бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера соучастником Инфантино.

    Платини попросил французскую прокуратуру допросить Инфантино, Виллиджера и еще четверых человек по этому делу.

    • Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015-й год.
    • Инфантино руководит ФИФА с 2016 года.

    Источник: ESPN

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    05.04.2022 20:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14466

      playsh 6 апреля 2022, 00:49

      Уже бы молчал,Миша,у самого рыльце в пушку.В 2015 г списдошил 2.000.000 баков,да чуть было не присел - отделался дисквалификацией с поста президента УЕФА,а всё туда же - против Инфантино.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > playsh 6 апреля 2022, 10:05

      Если б тебя закрыли по статье, а твой наследник также тащил и не сидел, не было б тебе обидно ?))) Мигель хочет сатисфакции, не срок, так с поста Джанни.

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