Платини подал в суд на Инфантино и попросил, чтобы его допросили (ESPN)

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино.

По информации ESPN, француз обвинил итальянца в «торговле влиянием». Платини также назвал бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера соучастником Инфантино.

Платини попросил французскую прокуратуру допросить Инфантино, Виллиджера и еще четверых человек по этому делу.