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Дзаньоло – главная трансферная цель «Ювентуса». Клуб ведет переговоры с футболистом

«Ювентус» определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб попытается подписать 22-летнего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. «Ювентус» уже дважды провел переговоры с агентами футболиста.

Дзаньоло с большой долей вероятности перейдет в «Ювентус», если не продлит контракт с «Ромой» до июня.

  • Контракт футболиста с «Ромой» истекает в 2024 году.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 33 матчах.
  • Рыночная стоимость итальянца – 33 миллиона евро.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1827

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Не верю... Второй Тотти растет.

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