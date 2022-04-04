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  • Захарян: «Когда Шварц увидит, что мне нужно ехать, он сам отправит меня в Европу»

Захарян: «Когда Шварц увидит, что мне нужно ехать, он сам отправит меня в Европу»

4 апреля 2022, 13:55
2

Полузащитник Арсен Захарян высказался о возможном уходе из «Динамо».

– Отношусь к слухам о переходах в Европу с юмором, наверное. Там уже реально список тех, кто не интересуется, надо выкладывать, потому что он меньше. Я нормально к этому отношусь. Я ж понимаю, кто интересуется, кто нет. Если там пишут, «Реал Мадрид», я понимаю, это правда или нет.

– Это правда?

– Нет!

– Где бы ты хотел сыграть?

– Я бы хотел либо Германию, либо Испанию, потому что там открытый футбол, больше надо думать. Например, в Англии больше силовая манера. А там всe намечаешь, всe с передачками. Вот это всe мне нравится.

– Шварц что говорит?

– Он мне говорил, чтобы я сохранял голову всегда на месте. И когда он увидит, что мне уже нужно ехать, он меня сам отправит в Европу. И говорит по этому поводу, чтобы я не волновался, а главное, делал всe правильно и играл в футбол.

Я, конечно, хотел бы уехать, но чтобы я так уж торопился, гнался, что надо уехать быстрее… Всему свое время. Когда будет предложение, когда я буду как-то к этому готов, а клуб готов будет меня отдать, тогда и поеду.

  • Захаряну 18 лет.
  • В этом сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Шварц Сандро
Комментарии (2)
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Garrincha58
1649072280
зазвездили чудака совсем.... да кому вы сейчас в Европе нужны
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Slava52
1649072280
Адекватный, хотя и молодой
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