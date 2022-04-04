Захарян – об исключении из топ-50 самых талантливых игроков Европы по версии Goal: «Это ожидалось. Даже обидно не стало»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своей реакции на решение портала Goal убрать его из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола.

«Да никак не отреагировал. Я понимаю, какая сейчас ситуация. В принципе это ожидалось. Поэтому отреагировал спокойно, даже обидно не стало.

Одноклубники подшучивают насчет вот этих топ-10, топ-11, куда я попадаю», – сказал Захарян.

Изначально российский хавбек стал 11-м в рейтинге.

Затем его исключили из списка, оставив подпись «No player».

В этом сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 24 матчах.

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