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Аллегри: «Ювентус» точно выбыл из чемпионской гонки»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда больше не претендует на скудетто.

  • Туринцы в воскресенье дома проиграли «Интеру» (0:1).
  • За 7 туров до конца чемпионата «Юве» отстает от лидеров на 7 очков.

«Сейчас всем стало понятно, что «Ювентус» точно выбыл из чемпионской гонки.

Теперь нам нужно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать в первой четверке, а затем наилучшим образом подготовиться к следующему сезону», – сказал Аллегри.

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Источник: Football Italia

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