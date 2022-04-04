Аллегри: «Ювентус» точно выбыл из чемпионской гонки»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда больше не претендует на скудетто.
- Туринцы в воскресенье дома проиграли «Интеру» (0:1).
- За 7 туров до конца чемпионата «Юве» отстает от лидеров на 7 очков.
«Сейчас всем стало понятно, что «Ювентус» точно выбыл из чемпионской гонки.
Теперь нам нужно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать в первой четверке, а затем наилучшим образом подготовиться к следующему сезону», – сказал Аллегри.
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Источник: Football Italia