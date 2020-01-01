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Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш продлил контракт с клубом.

27-летний португалец подписал контракт до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Фернандеш вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «МЮ».

  • Португалец выступает за «МЮ» с января 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 37 матчах.
  • Предыдущий договор Фернандеша с «Юнайтед» был рассчитан до июня 2025-го.

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Источник: сайт «МЮ»

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