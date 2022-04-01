Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш продлил контракт с клубом.

27-летний португалец подписал контракт до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Фернандеш вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «МЮ».

Португалец выступает за «МЮ» с января 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 37 матчах.

Предыдущий договор Фернандеша с «Юнайтед» был рассчитан до июня 2025-го.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции