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Степашин: «Смолов переживает третью молодость»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о нападающем Фeдоре Смолове.

«У Федора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в «Динамо» пришел как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом.

У нас следующая игра с «Краснодаром», надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», – сказал Степашин.

  • Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.
  • Он забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в «Динамо».

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Источник: ТАСС

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