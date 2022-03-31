Холанд подписал контракт с Adidas. Это технический спонсор «Реала»

Немецкая компания Adidas начала сотрудничество с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

21-летний норвежец стал лицом бренда. Условия контракта между сторонами не разглашаются.

Как пишет AS со ссылкой на немецкие СМИ, футболист хотел соглашение на пять лет на общую сумму 50 миллионов евро.

Ранее Холанд сотрудничал с Nike.

Adidas – технический спонсор «Реала», который намерен летом купить нападающего.

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