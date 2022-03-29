Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Товарищеские матчи. Нидерланды и Германия сыграли вничью, Италия победила Турцию

Сборная Германии сыграла вничью с Нидерландами (1:1) на выезде в товарищеском матче.

Немецкая сборная вышла вперед в конце первого тайма благодаря голу Томаса Мюллера. Голландцы сравняли счет на 68-й минуте – отличился Стевен Бергвейн.

Италия одержала волевую победу над сборной Турцией. Дубль оформил Джакомо Распадори.

Обе команды не вышли на ЧМ-2022, уступив в полуфинале стыков.

Товарищеские матчи

Нидерланды – Германия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 45+1; 1:1 – Бергвейн, 68.

Турция – Италия – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Ундер, 4; 1:1 – Кристанте, 35; 1:2 – Распадори, 39; 1:3 – Распадори, 70; 2:3 – Дурсун, 83.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

29.03.2022 23:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11