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УЕФА компенсирует России расходы на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Экс-глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Россия получит компенсацию от УЕФА за понесенные расходы на организацию финала ЛЧ.

— Россия вкладывала средства в подготовку к финалу Лиги чемпионов. Можем ли мы получить от УЕФА компенсацию?

— В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесенные расходы будут оплачены. Всe это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать.

Финансовую сторону мы не комментируем, для кого-то эта сумма большая, для кого-то — маленькая. При расторжении подобного рода договоров всегда предусмотрена (компенсация). Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят.

— До судебного разбирательства в таком случае дело не дойдет?

— Для судебного разбирательства нужен какой-то предмет. В данном случае предмета мы не видим, потому что ничего не было нарушено, особенно с нашей стороны.

  • УЕФА перенес финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

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Источник: «Матч ТВ»

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